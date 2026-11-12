Ориентиры будущего
На юбилейном НРФ обсудили ценности в рекламе, развитие ИИ и доверие к медиа
Участники X Национального рекламного форума (НРФ), посвященного глобальным трендам рекламной и медиаиндустрии, обсудили изменения потребительского поведения, развитие искусственного интеллекта, новые подходы к созданию контента и рекламе, а также влияние информационной перегрузки на доверие аудитории.
В рамках открытия состоялась церемония награждения коммуникационных проектов с социальным влиянием. Официальную часть форума открыл начальник Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков. Он отметил, что реклама не только помогает людям делать выбор, но и передает обществу ценностные ориентиры. По его словам, образы многодетной семьи, заботы о природе и объединяющие людей идеи, заложенные в рекламных сообщениях, могут становиться частью культуры и передаваться между поколениями. В этом контексте он подчеркнул значение совместной работы индустрии по реализации меморандума о продвижении традиционных ценностей.
В ходе церемонии ведущая Елена Дремина представила первые итоги реализации меморандума о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей в профессиональных конкурсах и фестивалях рекламы. Результатом работы стал, в том числе, навигатор ответственных коммуникаций с рекомендациями для участников рынка: «За полгода к реализации меморандума подключились 13 фестивалей и конкурсов. В рамках ретроспективного анализа за 2023–2025 годы было собрано 490 проектов, из которых 355 отобраны для анализа и оценки. По итогам этой работы определены 12 проектов-победителей в 10 номинациях. Результаты анализа легли в основу навигатора ответственных коммуникаций — практического инструмента для рекламодателей, агентств и фестивалей. Он содержит рекомендации, направления дальнейшей работы и чек-лист ответственных коммуникаций».
В свою очередь председатель совета директоров АО «ХК "Сибирский деловой союз"», вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Анастасия Горелкина подчеркнула, что рекламной индустрии важно формировать единое представление о счастливой семье и объединять усилия бизнеса, агентств и профессиональных ассоциаций. По ее словам, работа над таким образом будущего требует не отдельных инициатив, а общего подхода: «Нам надо идти вперед, чтобы соединить всю цепочку и создать общие ценности семьи, счастливой семьи, начиная от компаний, рекламодателей, рекламных агентств, ассоциаций и всей индустрии. Тогда все мы будем понимать, какой образ будущего счастливой семьи формируем, и этот образ будущего осуществится».
На стратегической сессии «Инновации и тренды: как меняются бренды, потребители и правила коммуникации» генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров рассказал о роли культурного кода и исследований аудитории в создании контента. По его словам, зрители одновременно ждут историй о национальной культуре и героях, на которых можно равняться, и произведений, которые позволяют получить положительные эмоции. Основой взаимодействия с аудиторией при этом остается подлинность: «У каждого свой жизненный опыт, но есть фундаментальные ценности, такие как милосердие и поддержка ближнего. Большой интерес у людей есть к своей малой родине и соседям. Люди с интересом изучают локальные истории, традиции, кухни, с удовольствием путешествуют по стране. Из историй малых родин складывается история большой России. Поэтому наш главный вывод: нужно создавать реальные истории, которые вызывают доверие у наших зрителей и слушателей. Нужно передавать эмоцию, которая является естественной, непридуманной и настоящей».
В свою очередь, генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова рассказала о нейроисследовании восприятия рекламы разных эпох. По ее словам, привычное представление о том, что ролики прошлых десятилетий были ярче и эффективнее, необходимо проверять не только опросами, но и объективными показателями внимания и эмоциональной реакции.
На сессии «Формирование устойчивости в эпоху повышенной тревожности потребителя» модератор, референт Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Владимир Костеев поднял вопрос об эмоциональном состоянии аудитории и растущем стремлении ограничивать поток негативной информации. Он подчеркнул, что тревожность становится глобальным явлением, характерным не только для России. По данным международного исследования, охватившего 48 рынков, 42% респондентов иногда или часто избегают новостей, тогда как в 2017 году этот показатель составлял 29%. По словам спикера, на фоне растущего эмоционального напряжения информационно-коммуникационная индустрия продолжает бороться за внимание потребителей. В этих условиях особенно важно понимать, какие сообщения усиливают тревожность, какие помогают ее снизить и как отличать реальную пользу для аудитории от высоких показателей вовлеченности.
Далее директор по социальным исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Андрей Даудрих представил результаты общероссийских исследований эмоционального состояния россиян и их поведения в цифровой среде. В частности, по данным «Эмоционального тонометра», 31% опрошенных относятся к группе жизнерадостных, 23% — тревожных, 24% — сдержанных и 22% — возбужденных. Спикер отметил, что даже на фоне информационной перегрузки позитивные эмоции в целом сохраняют заметное место в повседневной жизни россиян: «Все представленные данные — это репрезентативные общероссийские опросы людей старше 18 лет. Притом что информационный фон с разных сторон бывает не очень позитивным, люди у нас оптимистичные. Тревожных — фактически четверть, примерно столько же сдержанных и возбужденных».
Отдельно Андрей Даудрих остановился на интенсивности потребления информации и распространении цифровых страхов. Согласно представленным данным ВЦИОМ, 84% россиян ежедневно читают или просматривают новости онлайн, а 55% делают это несколько раз в день и чаще. Среди поколения цифры последний показатель достигает 63%. При этом лишь 23% респондентов регулярно контролируют собственное потребление новостей, 48% ограничивают отдельные темы и источники от случая к случаю, а 27% не придерживаются таких ограничений. Среди наиболее заметных цифровых опасений, по данным индекса цифрофобий за 2026 год, оказались утечка персональных данных с показателем 47 пунктов и распространение фейковых новостей с показателем 39 пунктов. По мнению эксперта, в условиях перегрузки особенно востребован контент, который помогает отделять факты от интерпретаций и сохранять ощущение контроля над ситуацией.
Генеральный директор LOOKY Анна Баринова рассказала о возможностях юмора в коммуникации брендов с аудиторией, испытывающей усталость от информационного потока. По ее словам, юмор может не только привлечь внимание, но и побудить пользователей обсуждать и распространять сообщение, однако его использование требует понимания контекста и чувствительных для аудитории тем: «У любого потребителя в какой-то момент заканчивается эмоциональный бюджет, ему просто необходима разрядка. Самое важное в юморе — не только привлечь внимание, вызвать симпатию, но и дальше привести к разговору, создать вирусность, эту максимальную, условно бесплатную коммуникацию с новыми и новыми людьми. Оптимальный вариант для бренда — самоирония, она вызывает максимальную эмпатию. А самое опасное — сарказм. Если нет навыка и понимания, как потом на это отвечать, лучше не использовать его в коммуникации».
Директор по развитию бизнеса агентства Arena (группа АДВ) Мария Кожевникова обратила внимание на тревожность, которую вызывает распространение искусственного интеллекта. По приведенным ею данным, 78% опрошенных обеспокоены возможной утратой собственных навыков и компетенций, а около четверти опасаются, что ИИ заменит их на рабочих местах. Спикер подчеркнула, что брендам стоит переходить от демонстрации превосходства технологий над человеком к коммуникациям, в которых ИИ расширяет возможности людей: «Человек должен быть центром коммуникации в любом случае. Не просто герой сгенерированной истории, а человек со своими настоящими переживаниями, барьерами и тревожностью, несовершенный по своей природе. Бренды должны очень четко объяснять место и роль искусственного интеллекта. В нашей жизни это инструмент, а не тот, кто нами управляет. Нужно рассказывать, как с ним взаимодействовать — когда знаешь, что с ним делать, тебе всегда спокойнее. И, конечно, важно сохранять главную роль человека, его реальные эмоции и опыт».
CEO Blacklight, сооснователь АБА Максим Перлин остановился на угрозе дипфейков для доверия к видеоконтенту и репутации компаний. По приведенным им данным, 55% интернет-пользователей сталкивались с дипфейками, а 46% перестали безоговорочно доверять видеоматериалам. По мнению спикера, технологии становятся настолько убедительными, что борьба с подделками требует не только внимательности аудитории, но и системной работы платформ: «Запретить искусственный интеллект и пытаться остановить современные технологии — тупиковый путь развития. Крупные компании и интернет-платформы должны помечать контент, созданный с помощью ИИ, причем делать это в автоматическом режиме. Второй инструмент — критическое мышление пользователей. Нужно проверять достоверность источника, искать подтверждения от авторитетных людей и официальные заявления. Скорее всего, это станет новой социальной нормой. Когда мы видим контент, одним из первых наших действий будет проверить его на подлинность».
Директор по взаимодействию с госорганами делового издания «Ведомости» Елизавета Белякова отметила, что в условиях неопределенности медиа и рекламодателям важно не эксплуатировать тревожность, а предлагать аудитории полезную информацию и конкретные решения. По ее словам, профессиональные издания могут снижать напряжение за счет аналитики, экспертных материалов и открытого диалога с представителями отраслей: «Наш ответ на тревожность аудитории — это полезность наших продуктов. Я бы рассматривала тревожность не как ресурс для привлечения внимания или удержания аудитории, а как повод понять, что аудитории действительно нужно. Для рекламодателей здесь тоже есть возможность не усиливать ощущение проблемы, а давать на нее решение. Лично для себя мы выбираем долгосрочные отношения, а не моментальную тревожность. Важно не только привлечь внимание сегодня, но и сохранить готовность аудитории взаимодействовать с нами как можно дольше. В этом я вижу общую ценность и для медиа, и для рекламодателей, и для тех, кто нас читает».
Вопросы доверия и медиапартнерств обсудили участники сессии «Ничего личного, просто бизнес: доверие, реклама и новые возможности медиапартнерств». Исполнительный директор по медиа Rambler & Co Андрей Цыпер отметил, что в условиях избытка контента алгоритмические рекомендации становятся важной частью отношений между медиа и читателем. По его словам, для более точного подбора материалов редакциям необходимо лучше понимать интересы пользователей. «Сделать так, чтобы пользователь получал максимально релевантный его запросу контент, можно исключительно используя алгоритмы. В этом смысле слово "доверие" обретает новое значение. Если раньше к нам приходил пользователь, например, читать федеральные спортивные новости, доверяя нам, то сейчас нам бы очень хотелось, чтобы он доверил нам немного информации о себе. Пользователь привык читать обезличенно. Мы хотим знать о нем немного исключительно для того, чтобы давать ему максимально релевантный контент. Именно этим путем мы сейчас идем. Поэтому алгоритмы — это правильное развитие доверия со стороны читателя»,— подчеркнул он.
Модератор сессии генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов обратил внимание на то, что часть цифровых медиа развивается не благодаря сложным рекомендательным системам, а за счет редакционной интуиции. Одновременно, по его словам, рекламодатели стали гораздо свободнее относиться к нативным форматам и готовы доверять редакциям поиск нестандартного языка коммуникации: «Наши рекламодатели прошли огромный путь и стали понимать, что такое человеческий язык, что такое нативный формат. Они стали гораздо больше себе позволять. Если раньше мы жили в мире, где пиар-команда крупного бренда сформулировала тезисы и нельзя ни на секунду отступить от слогана или логотипа, то сейчас редакциям дают возможность придумывать смыслы для крупнейших компаний. За это спасибо, за то, что дают возможность покреативить и не бояться».