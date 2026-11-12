Ориентиры будущего

Директор по взаимодействию с госорганами делового издания «Ведомости» Елизавета Белякова отметила, что в условиях неопределенности медиа и рекламодателям важно не эксплуатировать тревожность, а предлагать аудитории полезную информацию и конкретные решения. По ее словам, профессиональные издания могут снижать напряжение за счет аналитики, экспертных материалов и открытого диалога с представителями отраслей: «Наш ответ на тревожность аудитории — это полезность наших продуктов. Я бы рассматривала тревожность не как ресурс для привлечения внимания или удержания аудитории, а как повод понять, что аудитории действительно нужно. Для рекламодателей здесь тоже есть возможность не усиливать ощущение проблемы, а давать на нее решение. Лично для себя мы выбираем долгосрочные отношения, а не моментальную тревожность. Важно не только привлечь внимание сегодня, но и сохранить готовность аудитории взаимодействовать с нами как можно дольше. В этом я вижу общую ценность и для медиа, и для рекламодателей, и для тех, кто нас читает».