В Омске задержан пособник украинских спецслужб

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), а также ст. 276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России), ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности). По решению суда всех фигурантов поместили в СИЗО.