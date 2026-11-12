В Омске задержан пособник украинских спецслужб
В Омске и еще в двух регионах России задержали пособников украинских спецслужб. Оперативные мероприятия прошли также в Майкопе и Донецке, сообщил центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, среди задержанных трое граждан России и один иностранец. Злоумышленники, указывается в сообщении, «по заданию украинских кураторов проводили сбор сведений в отношении российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, объектов оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для диверсий».
Кроме того, установили органы госбезопасности, фигуранты дела распространяли в интернете материалы с призывами к терроризму. За сотрудничество с украинскими спецслужбами им обещали крупное денежное вознаграждение и выезд на территорию Евросоюза, уточнили в ФСБ.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), а также ст. 276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России), ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности). По решению суда всех фигурантов поместили в СИЗО.