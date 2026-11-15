— Уважаемый Александр Васильевич! Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего 75-летия! За Вашими плечами — более полувека служения Отечеству. Опытный и авторитетный государственный деятель, Вы вносите огромный личный вклад в защиту стратегических интересов нашей страны, эффективно способствуете укреплению суверенитета России, отражению внешних и внутренних угроз, в том числе в финансах и экономике. Выражаю особую признательность Вам и Вашим коллегам за эффективное взаимодействие в оперативном раскрытии правонарушений в банковской сфере, поддержку в нейтрализации киберугроз, обеспечении надежного функционирования цифровой инфраструктуры и прозрачности финансовых потоков. Убежден, что Ваш исключительный профессионализм, уникальные знания, большой опыт и преданность делу позволят ФСБ России и в дальнейшем заслуженно входить в число лучших спецслужб мира и результативно решать задачи государственной важности. Желаю Вам, уважаемый Александр Васильевич, дальнейших успехов в трудах на благо Родины, отличного юбилейного настроения, крепкого здоровья и благополучия! С неизменным уважением!