В Прикамье подешевели некоторые марки бензина
За неделю с 3 по 9 ноября 2026 года средняя цена на автомобильный бензин в Пермском крае снизилась на 65 коп. и составила 72,95 руб. за литр, сообщает Росстат.
Стоимость бензина АИ-92 выросла на 15 коп., до 68,70 руб. за литр. Цена на АИ-95 снизилась на 1,26 руб., до 75,66 руб. Цена на АИ-98 не изменилась и составляет 99,97 руб. за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 36 коп., до 84,32 руб. за литр.
Средняя цена бензина в Приволжском федеральном округе составила 70,85 руб. за литр.
По данным Росстата, с 3 по 9 ноября 2026 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 40 субъектах Российской Федерации, более всего — в Тульской области (+2,0%). Снижение цен на топливо было зафиксировано в 43 субъектах Российской Федерации, более всего — в Кировской области (-15,2%) и Кабардино-Балкарской Республике (-14,4%).