В Прикамье подешевели некоторые марки бензина

По данным Росстата, с 3 по 9 ноября 2026 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 40 субъектах Российской Федерации, более всего — в Тульской области (+2,0%). Снижение цен на топливо было зафиксировано в 43 субъектах Российской Федерации, более всего — в Кировской области (-15,2%) и Кабардино-Балкарской Республике (-14,4%).