В Челябинске появилась первая мобильная котельная

Котельная позволит сохранить отопление в жилых домах и соцучреждениях в любой точке города. Установка работает на дизельном топливе и имеет собственный дизель-генератор. Такое оборудование прошлой зимой уже применяли, но тогда его везли из Златоуста. Котельная не заменит основной источник теплоснабжения, подчеркивает глава Челябинска, но она защитит систему отопления от серьезных последствий возможных аварий.