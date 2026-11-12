В Челябинске появилась первая мобильная котельная
Установка имеет собственный дизель-генератор
Мобильная котельная, которая может быть резервным источником тепла, доставлена в Челябинск. До этого у мегаполиса отсутствовало подобное оборудование, сообщает в своих соцсетях мэр Алексей Лошкин.
Котельная позволит сохранить отопление в жилых домах и соцучреждениях в любой точке города. Установка работает на дизельном топливе и имеет собственный дизель-генератор. Такое оборудование прошлой зимой уже применяли, но тогда его везли из Златоуста. Котельная не заменит основной источник теплоснабжения, подчеркивает глава Челябинска, но она защитит систему отопления от серьезных последствий возможных аварий.