В Самаре начали устанавливать камеры для платных парковок

Монтаж комплексов фото- и видеофиксации стартовал на территории будущих платных парковок на Волжском проспекте в Самаре. Всего в 2026 году появится 32 таких комплекса, еще 15 — в следующем. Работы ведутся по проекту «Парковка63», который реализуют администрация города и МКУ «Центр организации дорожного движения» совместно с бизнес-группой Сбер2В.