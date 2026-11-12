В Самаре начали устанавливать камеры для платных парковок
Первые 32 комплекса фото- и видеофиксации появятся на Волжском проспекте уже в этом году
Монтаж комплексов фото- и видеофиксации стартовал на территории будущих платных парковок на Волжском проспекте в Самаре. Всего в 2026 году появится 32 таких комплекса, еще 15 — в следующем. Работы ведутся по проекту «Парковка63», который реализуют администрация города и МКУ «Центр организации дорожного движения» совместно с бизнес-группой Сбер2В.
Монтаж оборудования продолжается на улицах Максима Горького, Молодогвардейской и площади Революции — наиболее запаркованных участках центра города. При установке камер учитываются особенности исторического центра: опоры стилизованы под архитектуру прошлых эпох, кронштейны окрашены в тон опор.
Все камеры имеют систему кругового обзора 360 градусов. Панорамный комплекс позволяет одновременно мониторить заполняемость парковки и замерять время стоянки каждого автомобиля. Система будет фиксировать транспорт, регистрационные номера, время парковки и факт оплаты, а также выявлять нарушителей и автоматически формировать доказательную базу для штрафов.
В зонах платных парковок устанавливают информационные таблички со стоимостью и способами бесконтактной оплаты. Для мобильного контроля Центр обеспечения дорожного движения подготовил два транспортных средства, оснащенных комплексами фото- и видеофиксации, GPS и ГЛОНАСС-модулями.
На первом этапе оборудуют 28 платных парковочных зон. Наиболее крупные из них появятся на улицах Молодогвардейской, Фрунзе и Максима Горького. Все парковочные пространства города будут бесплатными первые 15 минут, с 20:00 до 08:00 в будни и круглосуточно в выходные.