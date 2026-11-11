Лидеры стран Восточной Европы отвергли финансовый ультиматум канцлера ФРГ
Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о готовности заблокировать проект семилетнего бюджета ЕС, если все европейцы не скинутся на помощь Украине, спровоцировало бурный скандал. Премьер Словакии Роберт Фицо и его чешский коллега Андрей Бабиш оперативно откликнулись на угрозы Мерца и выступили против него единым фронтом, дав во вторник, 10 ноября, совместную пресс-конференцию. На ней они в один голос обвинили канцлера ФРГ в шантаже.
Заметно сдержаннее высказался премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который в самый разгар конфликта оказался с визитом в Берлине. На совместной пресс-конференции с Мерцем ему не удалось избежать вопроса об угрозе канцлера, и он сказал, что не разделяет жестких высказываний своих коллег, но и денег Украине давать не намерен. Премьер-министр Болгарии Румен Радев, как и Мадьяр, решил сделать упор на дефицит бюджета. Выступая в Варне, он сообщил, что Болгария просто не имеет возможности поддерживать Украину деньгами, но зато поставляет ей энергоресурсы.