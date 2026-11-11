Госэкспертиза одобрила проект капитального ремонта «Гимназии №5» в Перми

О заключении контракта на капитальный ремонт «Гимназии №5» стало известно в январе 2026 года. Сейчас идут работы по ремонту главного корпуса и пристроя, а также ремонт фасада и крыльца, обновление внутренних коммуникаций и отделки. Уже завершено обновление кровли, фундамента и отмостки.