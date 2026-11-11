Госэкспертиза одобрила проект капитального ремонта «Гимназии №5» в Перми
Управление государственной экспертизы Пермского края выдало положительное заключение на проектную документацию капитального ремонта здания МАОУ «Гимназия № 5» по ул. Ким, 90. Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).
Заключение было выдано 9 ноября. Застройщиком выступает МАОУ «Гимназия № 5», технический заказчик — МКУ «Управление технического заказчика». Проектную документацию подготовили пермские ООО «РСС инжиниринг» и «Уралрегионстрой».
О заключении контракта на капитальный ремонт «Гимназии №5» стало известно в январе 2026 года. Сейчас идут работы по ремонту главного корпуса и пристроя, а также ремонт фасада и крыльца, обновление внутренних коммуникаций и отделки. Уже завершено обновление кровли, фундамента и отмостки.