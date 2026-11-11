Школьник из Самарской области завоевал две серебряные медали на чемпионате мира по метанию ножа
В Ставрополе завершились чемпионат и первенство мира по спортивному метанию ножа. Ученик четвертого класса школы поселка Верхняя Подстепновка Захар Герасимов завоевал две серебряные медали. Об этом сообщает правительство Самарской области.
Захар Герасимов является воспитанником тренера Игоря Федореева из спортивного клуба «Барс».
Всего в соревнованиях участвовали 150 спортсменов из 27 стран. Сборная России заняла первое общекомандное место на обоих турнирах. Спортсмены Самарской области в составе сборной России завоевали 23 медали: 10 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых.