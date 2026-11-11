Лукашенко призвал укрепить военный потенциал ОДКБ
Белоруссия выступает за расширение военных возможностей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в Кремле на заседании Совета коллективной безопасности объединения в узком составе.
Белорусский президент поддержал инициативы по развитию мобильных подразделений противовоздушной обороны, которые должны обеспечивать деятельность коллективных сил организации. Также он одобрил меры по повышению эффективности совместных авиационных подразделений ОДКБ.
По мнению господина Лукашенко, военные механизмы объединения необходимо регулярно пересматривать с учетом меняющейся обстановки в сфере безопасности. «Нам нужно учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь в контексте применения беспилотников и эффективного противодействия им. Это еще важнее»,— сказал господин Лукашенко (цитата по Telegram-каналу «Пул Первого»).