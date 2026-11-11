ЦБ разрешил запустить торги криптовалютой с 22 ноября
Российские биржи вправе запустить торги криптовалютами с 22 ноября, но прежде площадки должны согласовать с Центробанком правила проведения таких торгов, сообщил регулятор.
Биржи будут обязаны регистрировать участников торгов — брокеров, доверительных управляющих, центральных контрагентов. Биржи также будут обязаны вести реестры заявок и сделок, следить за совершением операций.
«Организаторы торгов должны рассчитывать ценовые показатели — текущую цену, средневзвешенную, рыночную и цену закрытия», — отмечается в сообщении ЦБ. По итогам торгов площадки ежедневно должны будут направлять информацию регулятору.