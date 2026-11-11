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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Финансы

ЦБ разрешил запустить торги криптовалютой с 22 ноября

Российские биржи вправе запустить торги криптовалютами с 22 ноября, но прежде площадки должны согласовать с Центробанком правила проведения таких торгов, сообщил регулятор.
Биржи будут обязаны регистрировать участников торгов — брокеров, доверительных управляющих, центральных контрагентов. Биржи также будут обязаны вести реестры заявок и сделок, следить за совершением операций.
«Организаторы торгов должны рассчитывать ценовые показатели — текущую цену, средневзвешенную, рыночную и цену закрытия», — отмечается в сообщении ЦБ. По итогам торгов площадки ежедневно должны будут направлять информацию регулятору.
Крипто. Ъ–Инвестиции