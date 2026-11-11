Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №208

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Мир

Лавров: позиция РФ на переговорах обусловлена целями СВО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в переговорах по Украине российская сторона будет отталкиваться от понимания, что сформулированные президентом Владимиром Путиным цели СВО были достигнуты.

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Купить фото
«Эта линия будет выстроена таким образом, чтобы достигать целей специальной военной операции, которые были сформулированы президентом в июне 2024 года, и никогда с тех пор не менялись», — сказал министр в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
На коллегии МИДа в июне 2024 года Владимир Путин сформулировал конкретные условия для прекращения боевых действий на Украине: ВСУ должны полностью покинуть ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области; Украина должна официально уведомить Россию об отказе от планов вступления в НАТО и подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.