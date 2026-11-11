Лавров: позиция РФ на переговорах обусловлена целями СВО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в переговорах по Украине российская сторона будет отталкиваться от понимания, что сформулированные президентом Владимиром Путиным цели СВО были достигнуты.
«Эта линия будет выстроена таким образом, чтобы достигать целей специальной военной операции, которые были сформулированы президентом в июне 2024 года, и никогда с тех пор не менялись», — сказал министр в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
На коллегии МИДа в июне 2024 года Владимир Путин сформулировал конкретные условия для прекращения боевых действий на Украине: ВСУ должны полностью покинуть ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области; Украина должна официально уведомить Россию об отказе от планов вступления в НАТО и подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.