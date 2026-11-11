Регионам СКФО предложили направить в Госдуму вопросы по лицензированию табачной розницы

Кроме того, парламентарий предупредил о возможных последствиях региональных запретов на продажу электронных систем доставки никотина. По его словам, экспертное сообщество опасается, что такие ограничения не приведут к исчезновению спроса, а перенаправят его в теневой сегмент, в том числе к нелегальным интернет-продажам. В результате контроль качества продукции может быть утрачен. «Запреты могут привести не к исчезновению самого явления, а к переходу продаж в абсолютно теневой рынок», — отметил Артем Кирьянов, призвав региональные законодательные органы учитывать возможные последствия при подготовке соответствующих решений.