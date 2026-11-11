Регионам СКФО предложили направить в Госдуму вопросы по лицензированию табачной розницы
В Госдуме в первой декаде декабря планируют обсудить вопросы организации лицензирования розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, в том числе кадрового и финансового обеспечения этой работы в регионах. К обсуждению пригласят представителей бизнеса и региональных властей, чьи опасения и предложения уже собирает комитет по экономической политике. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в ходе межрегионального онлайн-марафона «(Не)добросовестные практики на потребительском рынке. Потенциал легализации продукции на Кавказе», организованного «Ъ-Кавказ» на площадке Торгово-промышленной палаты Ставропольского края.
По словам господина Кирьянова, среди вопросов, требующих дополнительного внимания, — отсутствие понимания того, как будет организована работа по лицензированию, а также нехватка финансирования и штатных ресурсов для ее проведения. Депутат призвал предпринимателей направлять свои вопросы и предложения непосредственно ему или в аппарат комитета. Собранные обращения планируется использовать при подготовке обсуждения.
Отдельной проблемой парламентарий назвал недостаточную информированность предпринимателей о предстоящем лицензировании. По его оценке, значительная часть участников рынка, которым потребуется получить разрешения, пока не знает о новых требованиях. Информационную работу необходимо организовать с участием контрольно-надзорных органов, региональных властей и муниципалитетов, чтобы предприниматели не столкнулись с новыми правилами в последний момент. Особенно это касается малого и микробизнеса, для которого продажа табачной и никотинсодержащей продукции нередко является единственным направлением деятельности. В случае изменения правил таким торговым точкам может потребоваться перепрофилирование.
Кирьянов также обратил внимание на полномочия регионов по регулированию розничной торговли электронными системами доставки никотина и никотинсодержащей продукцией, вплоть до введения полного запрета. По его мнению, при принятии таких решений необходимо заранее оценивать последствия для экономики субъектов, возможные выпадающие доходы и число предпринимателей, которым придется менять профиль работы. Кроме того, пока остаются вопросы правоприменения, в том числе распределения нагрузки на правоохранительные органы при закрытии торговых точек.
Еще одной нерешенной темой депутат назвал установление муниципалитетами территорий, на которых будет запрещена розничная продажа табачной продукции. Он подчеркнул необходимость своевременно определить единые и понятные правила, чтобы предприниматели, получившие лицензию, не рисковали лишиться ее после принятия новых муниципальных нормативных актов.
Господин Кирьянов также высказался за передачу части табачных акцизов в региональные и местные бюджеты. По его словам, ранее он направлял соответствующее обращение в Минфин с предложением о распределении 15% акцизных поступлений между субъектами и органами местного самоуправления, однако инициатива не получила поддержки ведомства. Тем не менее депутат намерен продолжить работу в этом направлении.
Кроме того, парламентарий предупредил о возможных последствиях региональных запретов на продажу электронных систем доставки никотина. По его словам, экспертное сообщество опасается, что такие ограничения не приведут к исчезновению спроса, а перенаправят его в теневой сегмент, в том числе к нелегальным интернет-продажам. В результате контроль качества продукции может быть утрачен. «Запреты могут привести не к исчезновению самого явления, а к переходу продаж в абсолютно теневой рынок», — отметил Артем Кирьянов, призвав региональные законодательные органы учитывать возможные последствия при подготовке соответствующих решений.