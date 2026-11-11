В России появился государственный вуз на корпоративном управлении
Университет ИТМО объявил о переходе на новую — корпоративную — модель управления. Впервые российский вуз будет управляться советом директоров, состоящим из лидеров ключевых для отрасли направлений. Таким образом, разработки студентов и сотрудников вуза, созданные на базе ИТМО, будут быстрее выходить на рынок. Новую модель управления на заседании ученого совета уже представили главе Минобрнауки Валерию Фалькову.
Нынешний ректор вуза Владимир Васильев займет с ноября должность научного руководителя и генерального конструктора. В его контуре — технологическое ядро корпорации: доведение разработок до совместных предприятий и новых юридических лиц, интеллектуальная собственность, взаимодействие с государственными корпорациями и ключевыми партнерами, а также инфраструктура и развитие кампуса.
И. о. ректора станет доктор технических наук, профессор, выпускник университета и директор мегафакультета компьютерных технологий и управления Алексей Бобцов. Он будет отвечать за взаимодействие с вузами, Российской академией наук и научными фондами, а также будет представлять университет перед органами государственной власти и научным сообществом.