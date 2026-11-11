В России появился государственный вуз на корпоративном управлении

И. о. ректора станет доктор технических наук, профессор, выпускник университета и директор мегафакультета компьютерных технологий и управления Алексей Бобцов. Он будет отвечать за взаимодействие с вузами, Российской академией наук и научными фондами, а также будет представлять университет перед органами государственной власти и научным сообществом.