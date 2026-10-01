Студенческий мостик восстанавливают в Нижнем Новгороде

В Почаинском овраге в Нижнем Новгороде установили основу нового студенческого мостика. Прежний пешеходный мостик разобрали более двух лет назад в рамках создания террасного парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Сроки создания парка и восстановления мостика неоднократно сдвигали. Изначально завершить благоустройство оврага планировали осенью 2024 года. По данным на июнь 2026 года, готовность террасного парка оценивается в 65%, очередной срок ввода объекта намечен на конец 2026 года.

Галина Шамберина