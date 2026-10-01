Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Студенческий мостик восстанавливают в Нижнем Новгороде

В Почаинском овраге в Нижнем Новгороде установили основу нового студенческого мостика. Прежний пешеходный мостик разобрали более двух лет назад в рамках создания террасного парка.

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Сроки создания парка и восстановления мостика неоднократно сдвигали. Изначально завершить благоустройство оврага планировали осенью 2024 года. По данным на июнь 2026 года, готовность террасного парка оценивается в 65%, очередной срок ввода объекта намечен на конец 2026 года.

Галина Шамберина