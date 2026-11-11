Питомцам выставили счет
На Дону приюты для бездомных животных могут оказаться под угрозой закрытия
В Ростовской области приюты для бездомных животных могут оказаться под угрозой закрытия из-за новых требований регионального управления ветеринарии. Ветеринарное ведомство предложило изменить параметры вольеров, регламентировать новые сроки стерилизации и послеоперационного выхаживания животных. Однако, по оценке минэкономразвития региона, соблюдение предложенных норм обойдется 11 действующим приютам более чем в 1,27 млрд руб., из которых 1,03 млрд руб. уйдет на инфраструктуру, а 239,5 млн руб.— на эксплуатационные издержки в течение шести лет. Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты предупреждают, что финансовая нагрузка станет критической для частных приютов, существующих на пожертвования, а без системной господдержки региональных властей грозит их закрытием и резким ростом численности безнадзорных животных на улицах.
Проект постановления правительства области «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и Порядка деятельности приютов для животных», разработанный управлением ветеринарии, должен сменить региональный регламент, действующий с 2020 года. Документ подготовлен во исполнение ст. 16 Федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Ветеринарное ведомство предложило ужесточить требования к хранению биологических и твердых коммунальных отходов (ТКО), изменить параметры вольеров, регламентировать новые сроки стерилизации и послеоперационного выхаживания, а также ввести тотальную видеофиксацию возврата особей в среду обитания.
Согласно заключению об оценке регулирующего воздействия (ОРВ), подготовленному минэкономразвития Ростовской области в конце октября 2026 года, средние капитальные затраты одного приюта на переустройство помещений и систем жизнеобеспечения составят 93,5 млн руб., а совокупные вложения 11 организаций, попадающих под действие предполагаемого регулирования, превысят 1,03 млрд руб. Помимо капитальных затрат, регулятор закладывает операционные расходы: закупка кормов и медикаментов, утилизация отходов, оплата труда и коммунальных услуг, а также амортизация видеоаппаратуры. В первый год работы по новым правилам сопутствующие издержки рынка составят 36 млн руб. (около 3,3 млн руб. на приют), а в последующие годы — от 37,5 млн до 44,1 млн руб. ежегодно. Альтернативные издержки бизнеса оценены в 65,1 млн руб.
Минэкономразвития региона дало на проект отрицательное заключение, указав на введение избыточных барьеров и прямое нарушение Федерального закона № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в РФ». В областном ведомстве заявили, что вступление норм в силу со дня опубликования без переходного периода не даст организациям времени на адаптацию. Ведомство рекомендовало устранить дублирующие запреты на размещение объектов, скорректировать габариты вольеров, добавить понятные регламенты дезинфекции и ограничить срок действия акта шестью годами.
Юрист и экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Климова отмечает, что приютам потребуются колоссальные средства на капитальное строительство вольеров, подведение канализации, вентиляции, а также на обустройство изолированных ветеринарных блоков и площадок накопления отходов. По ее мнению, для предотвращения закрытия организаций региональным властям необходимо заранее предусмотреть механизмы финансового субсидирования.
«Существует риск, что часть организаций не сможет выполнить новые требования за счет собственных средств. Особенно уязвимы небольшие приюты, существующие на пожертвования и помощь волонтеров. В качестве возможных мер поддержки целесообразно рассмотреть целевые субсидии на реконструкцию, льготное предоставление помещений и земельных участков, а также заключение муниципалитетами долгосрочных договоров на содержание животных»,— комментирует госпожа Климова.
Эксперт также добавила, что требование об обязательной видеофиксации повысит прозрачность расходования бюджетных средств, однако вместо закупки специализированных комплексов приютам следует разрешить использовать обычные смартфоны.
Общественный деятель и эксперт по вопросам обращения с животными Ольга Гаврилова констатирует, что отрицательный вердикт областного минэкономразвития подтверждает избыточность требований ветеринарного управления. Она подчеркивает, что без выделения бюджетных субсидий на компенсацию коммунальных и ветеринарных расходов приюты начнут массово отказываться от приема новых особей.
«Риск закрытия приютов и сокращения приема животных очень высок. Без поддержки закрытие части организаций и как следствие рост числа животных на улицах. <…> Фотофиксация стерилизации, видеофиксация возврата, требования к хранению отходов и параметрам вольеров — эти нормы создают расходы без пропорционального улучшения содержания»,— пояснила Ольга Гаврилова.
Общественный деятель также предложила компенсировать приютам коммунальные и ветеринарные затраты, пересмотреть тарифы муниципальных контрактов и заменить тотальную съемку всех манипуляций выборочной фото- и видеофиксацией процедур.