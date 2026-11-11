Питомцам выставили счет

В Ростовской области приюты для бездомных животных могут оказаться под угрозой закрытия из-за новых требований регионального управления ветеринарии. Ветеринарное ведомство предложило изменить параметры вольеров, регламентировать новые сроки стерилизации и послеоперационного выхаживания животных. Однако, по оценке минэкономразвития региона, соблюдение предложенных норм обойдется 11 действующим приютам более чем в 1,27 млрд руб., из которых 1,03 млрд руб. уйдет на инфраструктуру, а 239,5 млн руб.— на эксплуатационные издержки в течение шести лет. Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты предупреждают, что финансовая нагрузка станет критической для частных приютов, существующих на пожертвования, а без системной господдержки региональных властей грозит их закрытием и резким ростом численности безнадзорных животных на улицах.

