ПСБ подал заявление о банкротстве основателя BitRiver Игоря Рунца

Игорь Рунец в начале февраля 2026 года был отправлен судом под домашний арест. Он обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере.