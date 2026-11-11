ПСБ подал заявление о банкротстве основателя BitRiver Игоря Рунца
Банк ПСБ обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании банкротом Игоря Рунца — основателя группы BitRiver, крупного оператора майнинговых дата-центров и импортера оборудования для майнинга в России. Согласно картотеке арбитражных дел, банк заявляет требования к господину Рунцу в размере 773 млн руб.
Игорь Рунец в начале февраля 2026 года был отправлен судом под домашний арест. Он обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере.
Как отмечает «Интерфакс», различные структуры BitRiver в последние месяцы активно выступают истцами и ответчиками в судах, больше всего судятся с компаниями из «Эн+». В отношении некоторых компаний группы BitRiver введена процедура наблюдения.
«Мы подтверждаем подачу заявления о признании банкротом основателя майнинговой компании Bitriver Игоря Рунца. Это юридически выверенное и экономически обоснованное решение», — сообщил «Ъ» заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.
«Игорь Рунец выступал поручителем по кредиту компании "Битривер-Б" и, согласно договору, несет солидарную ответственность за неисполнение обязательств», — пояснил господин Дорофеев.
«Компания-заемщик допустила просрочку. Сумма требований в размере более 770 млн руб. включает всю непогашенную просроченную задолженность перед банком. Банк действует строго в правовом поле и отстаивает свои интересы законными способами», — добавил Михаил Дорофеев.