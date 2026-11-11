Путин открыл саммит ОДКБ в Москве

В Москву для участия во встрече прибыли президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров. По итогам саммита ожидается принятие пакета документов, включая совместную декларацию и стратегию противодействия терроризму до 2030 года.