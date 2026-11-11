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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Мир

Путин открыл саммит ОДКБ в Москве

Владимир Путин начал в Кремле заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Заседание стартовало в узком составе.
В Москву для участия во встрече прибыли президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров. По итогам саммита ожидается принятие пакета документов, включая совместную декларацию и стратегию противодействия терроризму до 2030 года.
Участники намерены рассмотреть дальнейшее развитие механизмов коллективной безопасности, взаимодействие в военно-политической сфере и актуальные международные и региональные вызовы. Отдельными направлениями повестки станут укрепление системы противовоздушной обороны и развитие коллективных авиационных сил ОДКБ.
ОДКБ
Москва
Владимир Путин