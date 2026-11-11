Детский сад начал работу в нижегородском ЖК «Савин Парк»

Юрий Шалабаев отметил, что в жилом комплексе очень ждали открытия детского сада, так как здесь живет много молодых семей. Он добавил, что в учреждении, рассчитанном на 12 групп, есть все необходимое: музыкальный и спортивный залы, художественная мастерская, помещение для робототехники и моделирования, просторная рекреация, а также двухэтажный пищеблок. Заведующая детсадом №544 Полина Каталова добавила, что хорошие условия созданы и для сотрудников.