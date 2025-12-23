Первый детсад по проекту КРТ сдан в Нижегородской области

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, по механизму комплексного развития территорий (КРТ) в деревне Утечино Нижнего Новгорода введен первый детский сад. Он рассчитан на 280 детей. Кроме групповых комнат предусмотрены отдельные классы для развивающих занятий, кабинеты логопеда и психолога, а для прогулок и отдыха оборудованы спортивные и игровые площадки.

Фото: группа «ПИК» Фото: группа «ПИК»

Детсад был построен застройщиком из группы «ПИК», которая возводит в Утечино жилой комплекс «Савин парк». Строительство дошкольного учреждения велось параллельно с возведением первых шести многоквартирных домов в новом ЖК.

«Всего несколько лет назад обязательства инвесторов по строительству социальных объектов были редкостью, сейчас это стало стандартом. С 2020 года заключено 23 договора КРТ. За счет инвесторов будет создано 20 детских садов, четыре школы и четыре поликлиники, а также выполнено восстановление объектов культурного наследия», — напомнил заместитель губернатора Сергей Морозов на заседании нижегородского правительства, принимавшего отчеты о реализации нацпроектов в регионе.

Иван Сергеев