Президент FIFA Инфантино может предстать перед Конгрессом США для дачи показаний

Еще летом он письменно уведомил Джанни Инфантино о том, что ведет расследование относительно связей последнего с президентом США Дональдом Трампом. В документе господин Раскин настаивал на том, чтобы FIFA предоставила любые документы и сообщения, касающиеся подарков, выплат или выгод, предоставленных президенту Трампу и его соратникам. Также в письме содержалось требование раскрыть журналы посещений офиса, арендованного FIFA в Trump Tower. По мнению конгрессмена Раскина, сотрудничество Дональда Трампа и Джанни Инфантино носило «совершенно ненормальный» характер, что и вызывало вопросы относительно отсутствия в нем некоей личной заинтересованности сторон.