В Пермском крае сформировали план развития культурной инфраструктуры до 2030 года

По словам министра, активные работы по строительству и обновлению учреждений культуры идут и в Перми, и в малых территориях Прикамья. Так, в краевой столице до конца этого года в Доме народного творчества «Губерния» завершат модернизацию сценической механики. В 2027 году планируется завершить работы по расширению зрительного зала и ремонту фойе в пермском «Театре-Театре». В 2028-м предполагается открыть акватеррариум на базе пермского зоопарка.