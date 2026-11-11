В Пермском крае сформировали план развития культурной инфраструктуры до 2030 года
Министерство культуры Пермского края совместно с муниципалитетами и краевыми учреждениями сформировало план развития инфраструктуры отрасли до 2030 года. Об этом сообщила министр культуры региона Алла Платонова на сегодняшнем заседании краевого правительства. По ее словам, в нем определены объекты, требующие строительства и обновления, а также возможные источники финансирования.
По словам министра, активные работы по строительству и обновлению учреждений культуры идут и в Перми, и в малых территориях Прикамья. Так, в краевой столице до конца этого года в Доме народного творчества «Губерния» завершат модернизацию сценической механики. В 2027 году планируется завершить работы по расширению зрительного зала и ремонту фойе в пермском «Театре-Театре». В 2028-м предполагается открыть акватеррариум на базе пермского зоопарка.
В 2027 году планируется продолжить ремонт Ныробского дома культуры, а также обновить Ильинский и Кочевский дома культуры, Добрянскую детскую школу искусств, Горнозаводский музей и Кунгурский театр юного зрителя. Кроме этого запланировано обновление оборудования восьми детских школ искусств, трех музеев и одного театра, а также создание двух детских культурно-просветительских центров на базе библиотек в территориях Прикамья. Отдельное направление — развитие модельных библиотек.
Помимо капитальных ремонтов, в территориях строят новые учреждения. Так, в Красновишерске открылся Дом культуры «Вишера» со зрительным залом на 300 мест и помещениями для клубных объединений. В поселке Кормовище Лысьвенского округа начал работу клуб на 50 мест. Завершается строительство еще трех домов культуры — в Березовке, селе Сараши Бардымского округа, а также в Рябинино Чердынского округа.
По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, для региональных властей «одинаково важны и строительство крупных культурных объектов, и обновление небольших сельских домов культуры». «Отдельная задача — привлечение специалистов, в том числе молодых», — подчеркнул господин Махонин.