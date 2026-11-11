Расчлененные тела двух пенсионеров нашли в морозилке в Ростове-на-Дону
В одной из квартир Ростова-на-Дону обнаружили расчлененные тела супругов, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах. Останки нашли в морозильной камере. Подозреваемый — их 49-летний сын. Его ищут.
По факту обнаружения тел 74-летнего мужчины и 73-летней женщины возбуждено уголовное дело, сообщили в СКР. На месте происшествия работают следователи-криминалисты регионального управления, сотрудники Главного управления криминалистики, а также специалисты экспертно-криминалистического центра по Ростовской области. Назначены судебные экспертизы.
По данным Telegram-канала Mash и местных изданий, родственники супружеской пары заявили о пропаже неделю назад. 11 ноября правоохранителям поступил звонок от сына пропавших — тот рассказал, где искать тела родителей, после чего скрылся.