Более 50 тысяч пачек немаркированных сигарет изъяли в Ижевске
Троих жителей города подозревают в незаконном обороте табачной продукции
Более 50 тыс. пачек немаркированных сигарет изъяли полицейские в Ижевске. По подозрению в незаконном обороте табачной продукции задержаны трое жителей города в возрасте от 48 до 52 лет, сообщает МВД по Удмуртии.
По данным ведомства, мужчины заказывали немаркированные сигареты через интернет, а затем привозили их на арендованный склад в одном из торгово-бытовых комплексов Ижевска. Там продукцию хранили для дальнейшей продажи знакомым в республике.
В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 50 тыс. пачек сигарет. Их рыночную стоимость оценили примерно в 10 млн руб. Задержанных отпустили по подписку о невыезде.
МВД возбудило уголовное дело о незаконном обороте товаров без обязательной маркировки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.