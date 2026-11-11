Прощальный матч самого титулованного волейбольного тренера Карполя пройдет зимой
Прощальный матч Николая Карполя в качестве главного тренера состоится в январе в Омске. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.
Мероприятие пройдет на Кубке Первого канала. Запланированы матчи между командами «Звезды России» и «Звезды мира», которые будут состоять из игроков чемпионата страны. 4 января состоится встреча между женскими коллективами, 5 января — между мужскими.
«Матч женских команд в рамках Кубка Первого канала станет прощальным для легендарного Николая Васильевича Карполя на посту тренера. За годы работы он подготовил 15 олимпийских чемпионок, более 50 мастеров спорта международного класса, завоевал вместе со сборной пять олимпийских наград, две из которых — высшей пробы»,— сказано в сообщении «Первого канала».
Николаю Карполю 88 лет. Он является самым титулованным волейбольным тренером мира. Специалист дважды приводил сборную СССР к победе на Олимпиадах (1980, 1988). Команда России под его руководством завоевала две серебряные награды Игр (2000, 2004). С 1969 по 2023 год Николай Карполь возглавлял екатеринбургскую «Уралочку-НТМК». За этот период команда 14 раз выигрывала чемпионат России, 11 раз — первенство СССР. Также клуб восемь раз побеждал в Кубке Европейских чемпионов. В 2009 году Николай Карполь был принят в волейбольный Зал славы.