Прощальный матч самого титулованного волейбольного тренера Карполя пройдет зимой

Николаю Карполю 88 лет. Он является самым титулованным волейбольным тренером мира. Специалист дважды приводил сборную СССР к победе на Олимпиадах (1980, 1988). Команда России под его руководством завоевала две серебряные награды Игр (2000, 2004). С 1969 по 2023 год Николай Карполь возглавлял екатеринбургскую «Уралочку-НТМК». За этот период команда 14 раз выигрывала чемпионат России, 11 раз — первенство СССР. Также клуб восемь раз побеждал в Кубке Европейских чемпионов. В 2009 году Николай Карполь был принят в волейбольный Зал славы.