Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №208

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
ЖизньПотери

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину похоронили на Новодевичьем кладбище

Актрису, народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с бывшим мужем Василием Шукшиным. Об этом сообщает «РИА Новости». Артистка умерла 7 ноября в возрасте 88 лет.

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Купить фото
Проститься с артисткой в храме Воскресения Словущего пришли друзья и коллеги: актрисы Лариса Лужина, Галина Бокашевская, художник Никас Сафронов, певец Игорь Наджиев, участники группы «На-на». Гражданской панихиды не было.
Лидия Федосеева-Шукшина дебютировала в кино с эпизодической ролью в фильме «Два капитана». Наибольшую известность актрисе принесли роли в фильмах «Печки-лавочки» и «Калина красная», которые снял Василий Шукшин, — с ним она познакомилась в начале 1960-х на съемках фильма «Какое оно, море?». Всего она сыграла более чем в 90 фильмах, включая «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Вам и не снилось…».