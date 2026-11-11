Актрису Лидию Федосееву-Шукшину похоронили на Новодевичьем кладбище

Лидия Федосеева-Шукшина дебютировала в кино с эпизодической ролью в фильме «Два капитана». Наибольшую известность актрисе принесли роли в фильмах «Печки-лавочки» и «Калина красная», которые снял Василий Шукшин, — с ним она познакомилась в начале 1960-х на съемках фильма «Какое оно, море?». Всего она сыграла более чем в 90 фильмах, включая «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Вам и не снилось…».