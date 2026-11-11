В пермском аэропорту задерживаются еще шесть рейсов

Кроме того, откладывается рейс из Москвы авиакомпании «Аэрофлот» на 4 часа 10 минут (время по расписанию 15:00) и из Новосибирска авиакомпании S7 Airlines на 2 часа 15 минут (время по расписанию 16:35). Два рейса авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга и Москвы задерживаются уже на 16 часов 55 минут (время по расписанию 5:35) и на 5 часов 55 минут (время по расписанию 11:50). Также рейс из Сургута авиакомпании «ЮТэйр» задерживается уже на семь часов (время по расписанию 13:00)