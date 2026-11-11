В пермском аэропорту задерживаются еще шесть рейсов
Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, 11 ноября задерживается рейс в Москву авиакомпании «Аэрофлот» на четыре часа (время по расписанию 16:00), в Когалым на час (время по расписанию 14:30) и в Усинск на четыре часа (время по расписанию 15:40) авиакомпании «ЮВТ Аэро» и в Ереван авиакомпании ООО «Ширак авиа» на 1 час 30 минут (время по расписанию 18:15).
Два рейса в Санкт-Петербург авиакомпаний «Победа» и «Россия» перенесли уже на 11 часов 40 минут (время по расписанию 5:20) и на 17 часов 25 минут (время по расписанию 6:30). Рейс в Москву авиакомпании «Россия» задерживается на 8 часов 20 минут (время по расписанию 12:50), в Сургут авиакомпании «ЮТэйр» на 6 часов 40 минут (время по расписанию 14:00).
Кроме того, откладывается рейс из Москвы авиакомпании «Аэрофлот» на 4 часа 10 минут (время по расписанию 15:00) и из Новосибирска авиакомпании S7 Airlines на 2 часа 15 минут (время по расписанию 16:35). Два рейса авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга и Москвы задерживаются уже на 16 часов 55 минут (время по расписанию 5:35) и на 5 часов 55 минут (время по расписанию 11:50). Также рейс из Сургута авиакомпании «ЮТэйр» задерживается уже на семь часов (время по расписанию 13:00)
Напомним, утром 11 ноября в Перми был объявлен режим беспилотной опасности, в аэропорту Большое Савино были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Режим был отменен час назад.