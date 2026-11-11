Семейно-уголовные узы

Уголовное дело в отношении Наталии Закхайм было возбуждено в июле 2024 года следственными органами МВД. Госпожа Закхайм и ее супруг были задержаны в аэропорту Пулково, когда они вернулись в Россию из Мексики. Вскоре Хорошевский райсуд отправил бизнес-коуча и остальных фигурантов под стражу. Интересно, что изначально с заявлением к правоохранителям обратилась Гульнара Нугманова, однако затем она сама стала обвиняемой по делу. Всего потерпевшими признаны 26 человек.