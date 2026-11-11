Семейно-уголовные узы
Чету бизнес-коучей осудили за хищение более 70 млн рублей
Суд в Москве вынес приговор бизнес-коучу Наталии Закхайм, а также ее мужу, сыну и еще двум фигурантам. По версии следствия, они похитили более 70 млн руб. под предлогом прохождения курсов по инвестированию. Госпожа Закхайм получила пять с половиной лет колонии.
Мещанский райсуд столицы 11 ноября вынес приговор по уголовному делу Наталии Закхайм, ее супруга Андрея Краснова, их сына Троя Краснова, подруги семьи Светланы Семинеевой, а также бывшей ученицы Закхайм — Гульнары Нугмановой. Им вменяли в вину особо крупное мошенничество.
Уголовное дело в отношении Наталии Закхайм было возбуждено в июле 2024 года следственными органами МВД. Госпожа Закхайм и ее супруг были задержаны в аэропорту Пулково, когда они вернулись в Россию из Мексики. Вскоре Хорошевский райсуд отправил бизнес-коуча и остальных фигурантов под стражу. Интересно, что изначально с заявлением к правоохранителям обратилась Гульнара Нугманова, однако затем она сама стала обвиняемой по делу. Всего потерпевшими признаны 26 человек.
По версии следствия, не позднее 2021 года Наталия Закхайм создала и возглавила организованную группу, вовлекла в нее своего супруга Андрея Краснова, сына Троя Краснова и других фигурантов.
Обвиняемые использовали общедоступную информацию из открытых источников, на основе которой записали видеоуроки и сформировали обучающие программы по инвестированию. Стоимость курса, по материалам дела, доходила до 1 млн руб.
После прохождения теоретической части ученикам предлагалось приобрести земельный участок в престижном районе, размежевать его, благоустроить и создать коттеджный поселок. Второе направление — покупка недвижимости за рубежом. Для этого в США было зарегистрировано юридическое лицо, ученикам предлагалось внести деньги и стать дольщиками. Ученики, однако, по материалам дела, обещанных результатов не получили.
Вину фигуранты признали. Во время прений представитель гособвинения просил назначить госпоже Закхайм пять с половиной лет колонии.
В итоге суд признал всех фигурантов виновными. Госпожа Закхайм получила срок, как и запрашивали для нее,— пять с половиной лет колонии, Андрею Краснову назначили аналогичное наказание. Трой Краснов и Гульнара Нугманова получили по пять лет. И только Светлана Семинеева отделалась условным сроком.
Адвокаты отмечают, что умысла на обман учеников у фигурантов не было. У некоторых из слушателей курса получилось успешно реализовать свои проекты. Проблемы с недвижимостью в США, отмечает защита, начались в 2022 году, и связаны они с трудностями перевода денег за границу. У авторов курса практически не осталось возможностей управлять юридическим лицом, поэтому проект перестал функционировать.