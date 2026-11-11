Мединский: систему безопасности в Европе нужно «лечить целиком, пластырем не обойтись»

«Конфликт на Украине показал, что вся действующая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо. И по сути болен весь организм. А на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком. Пластырем тут не обойдешься. Поэтому эта тема была центральной темой переговоров»,— заявил господин Мединский (цитата по «РИА Новости»).