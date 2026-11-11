Мединский: систему безопасности в Европе нужно «лечить целиком, пластырем не обойтись»
Мединский: для стабилизации системы безопасности в Европе пластырь не поможет
Помощник президента России Владимир Мединский считает, что действующая система безопасности в Европе неэффективна и нуждается в комплексной переработке. Об этом глава российской делегации заявил по итогам двухдневных переговоров по украинскому урегулированию, которые прошли в Абу-Даби.
«Конфликт на Украине показал, что вся действующая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо. И по сути болен весь организм. А на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком. Пластырем тут не обойдешься. Поэтому эта тема была центральной темой переговоров»,— заявил господин Мединский (цитата по «РИА Новости»).
Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной прошли в столице ОАЭ 10-11 ноября. Вчерашняя встреча продолжалась 4,5 часа, сегодняшняя — почти два часа. По итогам переговоров стороны договорились об очередном обмене пленными.