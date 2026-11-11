Помощников депутатов самарской губдумы проверят на знание Конституции

«В оформлении документов участвуют три стороны: депутат, претендент на должность помощника и дума. В настоящее время мы начали все связанные с оформлением процедуры. Учитывая, что у каждого депутата может быть до семи помощников, работающих на постоянной основе, это займет определенное время. Все поступающие документы рассматриваются кадровой службой Думы в установленном порядке», — пояснила госпожа Кузьмичева.