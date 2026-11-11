Помощников депутатов самарской губдумы проверят на знание Конституции
Спикер регионального парламента раскрыла критерии отбора кадров в новый созыв
В Самарской губернской думе началась кадровая перестройка под новый депутатский созыв. Председатель регионального парламента Екатерина Кузьмичева рассказала, что помощники депутатов, работающие на платной основе, будут проходить проверку на соответствие профессиональному уровню. Им предстоит пройти тестирование на знание Конституции, законодательства и работы парламента. Особый акцент, по словам спикера, будет сделан на антикоррупционной составляющей.
«В оформлении документов участвуют три стороны: депутат, претендент на должность помощника и дума. В настоящее время мы начали все связанные с оформлением процедуры. Учитывая, что у каждого депутата может быть до семи помощников, работающих на постоянной основе, это займет определенное время. Все поступающие документы рассматриваются кадровой службой Думы в установленном порядке», — пояснила госпожа Кузьмичева.
Порядок устройства помощников регулируется положением о помощнике депутата Самарской губернской думы, принятым постановлением областного парламента. Как отмечают в региональном парламенте, аналогичный порядок проверки помощников внедряется и на федеральном уровне — в Государственной думе РФ.
Таким образом, самарский парламент фактически синхронизирует кадровые процедуры с федеральной повесткой. Для депутатов нового созыва это означает дополнительный фильтр при формировании собственных штабов.