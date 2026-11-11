Власти Новосибирской области ожидают рост долга в 2027 году до 205,92 млрд рублей
Регион планирует остаться в средней группе долговой устойчивости
Государственный долг Новосибирской области в 2027 году запланирован в объеме 205,92 млрд руб. Это на 44,24 млрд руб. больше, чем ожидаемый результат по итогам 2026 года.
Данные привел вице-премьер — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. 11 ноября он представил проект областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов на публичных слушаниях в Законодательном собрании.
«В действующей трехлетке наша задача — сохранить уровень долговой устойчивости в средней группе, примерно в диапазоне от 60 до 70% (по отношению к собственным доходам.— «Ъ»)»,— сказал господин Голубенко.
Как писал «Ъ-Сибирь», правительство Новосибирской области внесло в Заксобрание проект бюджета на 2027 год с дефицитом в размере почти 45 млрд руб. Доходы должны составить 306,5 млрд руб., расходы — 351,48 млрд руб.