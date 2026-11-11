Мурашко заявил об отсутствии детской смертности от туберкулеза в России
Показатель смертности от туберкулеза среди населения России с начала 2000-х годов снизился в семь раз, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Детская смертность, по его словам, отсутствует.
«Российская Федерация занимает лидирующие позиции по темпам снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза, ежегодно обновляя исторические минимумы этих показателей»,— сказал господин Мурашко на международном конгрессе «Социально значимые инфекции: комплексный подход и инновационные решения» (цитата по ТАСС).
По данным Минздрава за 2025 год, показатель детской смертности от туберкулеза на 100 тыс. населения (в возрасте до 17 лет) снизился в 2023 году до 0,01 против 0,06 в 2018 году. В 2023 году были зафиксированы четыре смерти от этого заболевания среди детей, в 2018-м — 15 случаев.