Патент для иностранных работников в Удмуртии подорожает до 9 тысяч рублей
Ежемесячный платеж с 2027 года увеличится на 9,2%
Региональный коэффициент, используемый при расчете фиксированного авансового платежа по НДФЛ для иностранных граждан, работающих в Удмуртии по патенту, с 1 января 2027 года вырастет с 2,4 до 2,5. Ежемесячный платеж увеличится с 8,2 тыс. до 9 тыс. руб. Соответствующий закон 10 ноября подписала врио главы республики Ольга Абрамова.
Патент дает иностранному гражданину право работать в России по найму. Его стоимость рассчитывается исходя из базового фиксированного платежа по НДФЛ в 1,2 тыс. руб., умноженного на федеральный коэффициент-дефлятор и региональный коэффициент. В 2027 году федеральный показатель составит 3 региональный — 2,5. В результате ежемесячная плата увеличится на 9,2%.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, повышение регионального коэффициента призвано приблизить налоговую нагрузку на иностранных работников к НДФЛ, который уплачивают жители республики. В Удмуртии иностранцы по патентам преимущественно заняты в строительстве (около 60%) и торговле (8%).
По прогнозу властей, среднемесячная зарплата в этих отраслях в 2027 году составит 69,2 тыс. и 74,4 тыс. руб. соответственно. НДФЛ с таких доходов по ставке 13% — около 9 тыс. и 9,7 тыс. руб. Таким образом, новый платеж за патент приблизится к налогу с прогнозной зарплаты в строительстве.
По данным МВД по Удмуртии, ежегодно иностранцам оформляют более 8 тыс. патентов. Поступления в бюджет от фиксированных авансовых платежей превышают 400 млн руб. За первое полугодие 2026 года в региональный бюджет поступило 217,6 млн руб. таких налогов. Численность иностранцев, работающих в республике, оценивается в 7–9 тыс. человек. Основной поток трудовых мигрантов носит сезонный характер: они приезжают преимущественно с апреля по октябрь.
В пояснительной записке также отмечается, что с 1 января 2027 года федеральное законодательство расширяет круг иностранцев, обязанных уплачивать фиксированные авансовые платежи по НДФЛ. В частности, платить налог должны будут и иностранные граждане, работающие у физических лиц для личных и домашних нужд, независимо от наличия патента. Для этой категории ежемесячный платеж в Удмуртии составит 12,8 тыс. руб.
Региональный коэффициент для расчета стоимости патента повышается ежегодно. В 2025 году он составлял 2,22, в 2026-м — 2,43.