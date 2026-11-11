Патент для иностранных работников в Удмуртии подорожает до 9 тысяч рублей

В пояснительной записке также отмечается, что с 1 января 2027 года федеральное законодательство расширяет круг иностранцев, обязанных уплачивать фиксированные авансовые платежи по НДФЛ. В частности, платить налог должны будут и иностранные граждане, работающие у физических лиц для личных и домашних нужд, независимо от наличия патента. Для этой категории ежемесячный платеж в Удмуртии составит 12,8 тыс. руб.