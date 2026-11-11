На ликвидацию свалок Красноярскому краю требуется 18 млрд рублей
В Красноярском крае насчитывается 44 объекта накопленного вреда окружающей среде — закрытых мусорных полигонов. На их рекультивацию требуется порядка 18 млрд руб., сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.
Проблема обсуждалась на заседании комитета Законодательного собрания по экологии и природным ресурсам в Минусинске. Оно состоялось 11 ноября.
По словам главы ведомства, получить средства для ликвидации свалок власти края рассчитывают из федерального бюджета. С этой целью ведется работа по вхождению региона в национальный проект «Генеральная уборка».
Господин Часовитин пояснил, что первоочередными в планах ликвидации являются объекты накопленного вреда в Арктике: по два в Диксоне и Норильске, а также площадка в Дудинке. Одновременно разрабатываются проекты ликвидации двух свалок в столице региона. В Красноярске к рекультивации готовятся бывший полигон промышленных отходов завода «Сибтяжмаш» и полигон «Спарк-01» в Октябрьском районе.
Как писал «Ъ-Сибирь», новая концепция создания инфраструктуры обращения с отходами в Красноярском крае предполагает строительство восьми объектов с суммарным объемом инвестиций 17,67 млрд руб.