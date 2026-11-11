На ликвидацию свалок Красноярскому краю требуется 18 млрд рублей

Господин Часовитин пояснил, что первоочередными в планах ликвидации являются объекты накопленного вреда в Арктике: по два в Диксоне и Норильске, а также площадка в Дудинке. Одновременно разрабатываются проекты ликвидации двух свалок в столице региона. В Красноярске к рекультивации готовятся бывший полигон промышленных отходов завода «Сибтяжмаш» и полигон «Спарк-01» в Октябрьском районе.