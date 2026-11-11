Семь южноуральцев будут судить за хищение у банка 20 млн рублей
ГУ МВД России по Челябинской области окончило производство по уголовному делу в отношении семи местных жителей. Их обвиняют в краже у банка 20 млн руб., мошенничестве и подделке документов (п. «б» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, п. «а», «б» ч. 4 ст. 327 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.
По версии следствия, жители Челябинска, Копейска и Кыштыма разработали мошенническую схему по оформлению ипотеки под строительство домов на приобретенных участках, используя заведомо ложные сведения. Группировку возглавляла 46-летняя копейчанка. Сообщники подделывали паспорта, в том числе проставляя самостоятельно штампы о регистрации по месту жительства. Копии этих документов вместе с недостоверными сведениями о доходах заемщиков, которых привлекали дополнительно, и уплате первоначального взноса предоставлялись в банк через онлайн-сервис. Стоимость приобретенных участков была завышена, разницу получала организатор ОПГ. Установлена причастность подельников к 17 эпизодам преступлений. Помимо 20 млн руб., их руководительница пыталась похитить еще 83 млн руб.
Фигурантов задержали оперативники управления по борьбе с киберпреступностью областного главка МВД в декабре 2024 года. По местам их жительства были проведены обыски и изъяты поддельные документы, штампы печатей, компьютерная техника. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 4,5 млн руб. Материалы уголовного дела направлены в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.