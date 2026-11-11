Семь южноуральцев будут судить за хищение у банка 20 млн рублей

По версии следствия, жители Челябинска, Копейска и Кыштыма разработали мошенническую схему по оформлению ипотеки под строительство домов на приобретенных участках, используя заведомо ложные сведения. Группировку возглавляла 46-летняя копейчанка. Сообщники подделывали паспорта, в том числе проставляя самостоятельно штампы о регистрации по месту жительства. Копии этих документов вместе с недостоверными сведениями о доходах заемщиков, которых привлекали дополнительно, и уплате первоначального взноса предоставлялись в банк через онлайн-сервис. Стоимость приобретенных участков была завышена, разницу получала организатор ОПГ. Установлена причастность подельников к 17 эпизодам преступлений. Помимо 20 млн руб., их руководительница пыталась похитить еще 83 млн руб.