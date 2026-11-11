В Прикамье снизилось количество выдаваемых автокредитов

Количество выданных автокредитов в октябре 2026 года в России составило 100,9 тыс. единиц, сократившись по сравнению с октябрем прошлого года на 19,6% (125,4 тыс.). Наибольшее число автокредитов было выдано в Москве (6,89 тыс.), Московской области (6,43 тыс.) и Республике Татарстан (5,36 тыс.)