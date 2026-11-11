В Прикамье снизилось количество выдаваемых автокредитов
В Пермском крае в октябре 2026 года было выдано 2,63 тыс. автомобильных кредитов. Это на 22,2% меньше показателя октября 2025 года (3,38 тыс. кредитов). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Количество выданных автокредитов в октябре 2026 года в России составило 100,9 тыс. единиц, сократившись по сравнению с октябрем прошлого года на 19,6% (125,4 тыс.). Наибольшее число автокредитов было выдано в Москве (6,89 тыс.), Московской области (6,43 тыс.) и Республике Татарстан (5,36 тыс.)
Напомним, в сентябре 2026 года в Пермском крае было выдано 2,38 тыс. автокредитов.