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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области Борское лесничество засажено на 91% после пожара в 2021 году

В Борском лесничестве засажено 245 га, что составляет 91% от сгоревшей в 2021 году лесной территории. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В 2021 году в Борском лесничестве пожар уничтожил миллионы сосен, которые высаживали наши предки в 1960-х годах. Восстанавливать территорию начали сразу. На 270 га провели лесопатологическое обследование, расчистили территорию и распланировали посадки.
В министерстве отмечают, что лесничие до сих пор возвращают территорию к жизни. Продолжаются новые посадки сосен, дубков и ясеней, а также уход за растениями.
Руфия Кутляева