В Самарской области Борское лесничество засажено на 91% после пожара в 2021 году
В Борском лесничестве засажено 245 га, что составляет 91% от сгоревшей в 2021 году лесной территории. Об этом сообщает минприроды Самарской области.
В 2021 году в Борском лесничестве пожар уничтожил миллионы сосен, которые высаживали наши предки в 1960-х годах. Восстанавливать территорию начали сразу. На 270 га провели лесопатологическое обследование, расчистили территорию и распланировали посадки.
В министерстве отмечают, что лесничие до сих пор возвращают территорию к жизни. Продолжаются новые посадки сосен, дубков и ясеней, а также уход за растениями.