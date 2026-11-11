Следственный отдел Ленинского района Челябинска возглавил Владимир Скребков
Руководитель СУ СКР по Челябинской области Андрей Щукин представил коллективу следственного отдела по Ленинскому району Челябинска нового руководителя. Им назначен подполковник юстиции Владимир Скребков, сообщает пресс-служба госоргана.
Владимир Скребков в 2010 году стал следователем следственного управления при УВД по Миассу. В органах служит с 2018 года. До назначения на должность занимал пост заместителя руководителя первого контрольно-следственного отдела СУ СКР по региону.