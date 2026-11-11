Проекты Самарской области победили в нескольких номинациях премии «Маршрут года»

В Нижнем Новгороде 9 ноября прошел общенациональный финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года» — 2026. Проекты Самарской области стали победителями и призерами в шести номинациях. Всего в премии участвовали 257 проектов из 41 региона. Об этом сообщает министерство туризма Самарской области.