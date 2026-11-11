Проекты Самарской области победили в нескольких номинациях премии «Маршрут года»
В Нижнем Новгороде 9 ноября прошел общенациональный финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года» — 2026. Проекты Самарской области стали победителями и призерами в шести номинациях. Всего в премии участвовали 257 проектов из 41 региона. Об этом сообщает министерство туризма Самарской области.
Гран-при в номинации «Маршрут, посвященный году единства народов России» получил проект «Самоцветы Приволжья» Куйбышевского филиала АО «ФПК». Первое место заняли проекты — «Крылья науки» АНО ЦДТ «Лаванда», Аллы Солововой в номинации «Лучший маршрут научнопопулярного туризма», «Рассвет в Жигулевских горах+кофе — яхтинг» Ольги Лодочниковой и ООО «ЯХТЫ МС» Натальи Мейтис (Тольятти) в номинации «Лучший активно-приключенческий маршрут».
Второе место в номинации «Лучший военноисторический маршрут» занял проект «Последний школьный вальс» АНО ЦДТ «Лаванда» и Юлии Новоселовой. Третье место в номинации «Маршрут инклюзивного туризма с доступной средой» получил проект «Туризм без границ» ГБУ СО «Туристский информационный центр».
Специальный диплом «За поиск сценария для автомобильного семейного путешествия» в номинации «Лучший маршрут автомобильного туризма» забрал проект «В поисках аленького цветочка. Самарская область» ГБУ СО «Туристский информационный центр».