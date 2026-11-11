Губернатор Самарской области и генсекретарь Федерации бокса России договорились о проведении Кубка России

«У нас есть договоренности о ежегодном проведении в Самаре международного турнира Ural FC. Сейчас определяемся с видами единоборств. В первую очередь нам интересны бокс и бой на кулаках. Это то, что популярно и зрелищно. Мы хотим проводить в полном смысле международный чемпионат единоборств. Во время его проведения будут разыгрываться олимпийские лицензии и отбираться спортсмены на чемпионат мира. Мы гордимся нашей школой бокса и знаем, что она на хорошем счету. У нас есть задача максимально популяризировать среди молодежи все виды спорта. Боевым искусствам мы уделяем особое значение», — сообщает губернатор Самарской области.