Губернатор Самарской области и генсекретарь Федерации бокса России договорились о проведении Кубка России
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин договорились о проведении в Самаре в январе 2027 года Кубка России, восьмерки сильнейших в каждом весе. Об этом сообщает глава региона.
Во время Кубка России будут разыгрываться олимпийские лицензии и отбираться спортсмены на чемпионат мира.
Во встрече также участвовал мастер спорта по боксу и рукопашному бою Дмитрий Кудряшов. Вячеслав Федоищев, Александр Беспутин и Дмитрий Кудряшов обсудили развитие спорта в Самарской области и предстоящие турниры.
«У нас есть договоренности о ежегодном проведении в Самаре международного турнира Ural FC. Сейчас определяемся с видами единоборств. В первую очередь нам интересны бокс и бой на кулаках. Это то, что популярно и зрелищно. Мы хотим проводить в полном смысле международный чемпионат единоборств. Во время его проведения будут разыгрываться олимпийские лицензии и отбираться спортсмены на чемпионат мира. Мы гордимся нашей школой бокса и знаем, что она на хорошем счету. У нас есть задача максимально популяризировать среди молодежи все виды спорта. Боевым искусствам мы уделяем особое значение», — сообщает губернатор Самарской области.
В Самарской области проводится много турниров по боксу, в числе которых: международные встречи «Бокс на Волге», Кубок России по боксу на призы 2-кратного олимпийского чемпиона Олега Саитова, всероссийские соревнования по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, обладателя кубка мира, 3-кратного чемпиона Европы, 5-кратного чемпиона СССР Василия Шишова.