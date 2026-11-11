К заводу «Уральская сталь» поданы иски на 2,48 миллиарда рублей
Крупнейшим кредитором стал «Стройсервис» с требованиями на 819 миллионов рублей
В 2026 году металлургический комбинат «Уральская сталь» (Новотроицк, Оренбургская область) столкнулся с массовыми претензиями поставщиков и подрядчиков. По подсчетам «Коммерсанта» на основе судебных материалов, к предприятию поданы 103 уникальных иска на общую сумму 2,48 миллиарда рублей. Почти все они касаются неисполнения обязательств по договорам поставки товаров, подряда, возмездного оказания услуг и перевозки.
География исков выходит далеко за пределы Оренбуржья. Больше всего дел рассматривает Арбитражный суд Оренбургской области, но претензии также поданы в суды Москвы, Московской, Челябинской, Свердловской, Кемеровской, Кировской, Тверской, Новгородской, Белгородской, Самарской, Томской и Воронежской областей, а также Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и Санкт-Петербурга.
Среди крупнейших кредиторов выделяется кемеровское АО «Стройсервис»: иск на 819,2 миллиона рублей уже удовлетворен судом. Значительные суммы требуют ГЗОЦМ «Гайская медь» (94 миллиона), АСМ Группа (73,9 миллиона), ДЖРК (71,6 миллиона), Уралдомноремонт-Екатеринбург (71,6 миллиона), а также структуры «Талтэка» — Талтэк Транс (55,5 миллиона) и сам «Талтэк» (в материалах фигурирует иск на 1,15 миллиарда рублей с планами увеличить требования до 4,7 миллиарда). По большинству дел уже вынесены решения в пользу истцов.
Причина массовых исков — критическое финансовое положение предприятия. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», выручка от продаж за 2025 год составила 105,45 миллиарда рублей, чистый убыток — 27,28 миллиарда рублей. Чистые активы на конец года равнялись 18,62 миллиарда рублей, основные средства — 48,14 миллиарда рублей, а денежный поток оказался отрицательным — минус 1,56 миллиарда рублей.
В «Уральской стали» заявляют, что предприятие продолжает производственную деятельность и взаимодействует с поставщиками и потребителями, а споры разрешаются в установленном законом порядке.