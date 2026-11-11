К заводу «Уральская сталь» поданы иски на 2,48 миллиарда рублей

Среди крупнейших кредиторов выделяется кемеровское АО «Стройсервис»: иск на 819,2 миллиона рублей уже удовлетворен судом. Значительные суммы требуют ГЗОЦМ «Гайская медь» (94 миллиона), АСМ Группа (73,9 миллиона), ДЖРК (71,6 миллиона), Уралдомноремонт-Екатеринбург (71,6 миллиона), а также структуры «Талтэка» — Талтэк Транс (55,5 миллиона) и сам «Талтэк» (в материалах фигурирует иск на 1,15 миллиарда рублей с планами увеличить требования до 4,7 миллиарда). По большинству дел уже вынесены решения в пользу истцов.