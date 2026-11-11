В Ростовской области средняя цена нового автомобиля достигла 3 млн рублей
В октябре средняя цена нового автомобиля в Ростовской области составила 3 млн руб. Такие данные предоставила «Ъ-Ростов» пресс-служба сервиса Авито Авто.
Средняя цена самого популярного автомобиля LADA Granta составила 1,2 млн руб. Столько же в среднем стоит оказавшаяся на третьем месте LADA Niva Legend. Автомобиль HAVAL Jolion, занимающий второе место по популярности, стоит в среднем 2,6 млн руб.
Спрос на новые автомобили в России в октябре увеличился на 7,2% по сравнению с сентябрем, а относительно октября 2025 года — на 16,1%.