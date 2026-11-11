В суд направлено дело депутата парламента Горного Алтая о махинациях с землей
Майминский райсуд Республики Алтай рассмотрит уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с муниципальной землей в отношении трех местных жителей. Об этом сообщило следственное управление СКР по региону. По данным источников «Ъ-Сибирь», одним из фигурантов дела является председатель комитета Госсобрания — эл курултая по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики региона Сергей Тимошенский.
По версии следствия, в 2023 году соучастники приобрели право собственности на арендованные муниципальные земельные участки в Майминском районе. Для этого они возвели на этой территории нежилые здания, которые не соответствовали признакам капитальных строений.
Ущерб республиканскому бюджету оценивается более чем в 9 млн руб. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 16 млн руб.
Как писал «Ъ-Сибирь», о задержании депутата стало известно в феврале этого года. Сергей Тимошенский дважды избирался депутатом госсобрания, во второй раз — в 2024 году в одномандатном округе №1 на территории Горно-Алтайска. Входит во фракцию «Единой России».