В суд направлено дело депутата парламента Горного Алтая о махинациях с землей

Как писал «Ъ-Сибирь», о задержании депутата стало известно в феврале этого года. Сергей Тимошенский дважды избирался депутатом госсобрания, во второй раз — в 2024 году в одномандатном округе №1 на территории Горно-Алтайска. Входит во фракцию «Единой России».