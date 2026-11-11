Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №208

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Прикамье

На шоссе Космонавтов с 18 ноября ограничат движение

С 18 ноября на шоссе Космонавтов перекроют крайнюю правую сторону дороги в направлении центра Перми. Крайняя правая полоса в сторону аэропорта также останется закрытой. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.

пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Ограничения связаны с реконструкцией шоссе. Подрядчику предстоит демонтировать часть существующего моста, чтобы начать строительство нового. Работы выполняет Мостоотряд №123 (филиал АО «Уралмостострой»).
Реконструкция проводится поэтапно, чтобы сохранять движение по шоссе.