На шоссе Космонавтов с 18 ноября ограничат движение
С 18 ноября на шоссе Космонавтов перекроют крайнюю правую сторону дороги в направлении центра Перми. Крайняя правая полоса в сторону аэропорта также останется закрытой. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.
Ограничения связаны с реконструкцией шоссе. Подрядчику предстоит демонтировать часть существующего моста, чтобы начать строительство нового. Работы выполняет Мостоотряд №123 (филиал АО «Уралмостострой»).
Реконструкция проводится поэтапно, чтобы сохранять движение по шоссе.