Объемы железнодорожных перевозок в Башкирии в октябре превысили 2 млн тонн
За 10 месяцев на железнодорожные станции ОАО «РЖД» в Башкирии погружено 19,5 млн т грузов, что на 4,9% превышает показатели января — октября прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
В октябре объемы погрузки превысили 2 млн т: по сравнению с прошлым годом, рост составил 16,7%. В частности, погрузка нефти и нефтепродуктов достигла 1,1 млн т (на 35,6% больше, чем в октябре 2025 года), стройматериалов — 299 тыс. т (рост 15%), зерна — 98 тыс. т (рост 14%).