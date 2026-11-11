Объемы железнодорожных перевозок в Башкирии в октябре превысили 2 млн тонн

В октябре объемы погрузки превысили 2 млн т: по сравнению с прошлым годом, рост составил 16,7%. В частности, погрузка нефти и нефтепродуктов достигла 1,1 млн т (на 35,6% больше, чем в октябре 2025 года), стройматериалов — 299 тыс. т (рост 15%), зерна — 98 тыс. т (рост 14%).