Реставрацию пермского авиатехникума оценили в 933 млн рублей

Реставрация здания по адресу: ул. Луначарского, 24, финансируется из бюджета Пермского края. Работы должны быть завершены до конца мая 2029 года. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 4,8 тыс. кв. м. По техническому заданию, необходимо в том числе отремонтировать и усилить кирпичную кладку стен, арок, сводов и колонн, отремонтировать фундамент, переустроить конструкции перекрытий, крыши, кровли, перегородок и лестниц. Также необходимо провести отделочные работы фасадов, внутренних стен и потолков и благоустроить прилегающую территорию.