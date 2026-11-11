Реставрацию пермского авиатехникума оценили в 933 млн рублей
Управление капитального строительства Пермского края объявило закупку на выполнение работ по реставрации с приспособлением для современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А. Д. Швецова». Информация размещена на сайте «ГИС-торги», первым на объявление обратили внимание «РБК Пермь». Начальная цена составляет 933 млн руб., заявки принимаются до 26 ноября.
Ранее в начале октября уже объявляли аналогичную закупку. Тогда начальная цена контракта составляла 887 млн руб., заявки принимались до 21 октября. Заказчиком закупки выступает краевое Управление капитального строительства Пермского края. В краевом минстрое на запрос «Ъ-Прикамье» оперативно не ответили.
Реставрация здания по адресу: ул. Луначарского, 24, финансируется из бюджета Пермского края. Работы должны быть завершены до конца мая 2029 года. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 4,8 тыс. кв. м. По техническому заданию, необходимо в том числе отремонтировать и усилить кирпичную кладку стен, арок, сводов и колонн, отремонтировать фундамент, переустроить конструкции перекрытий, крыши, кровли, перегородок и лестниц. Также необходимо провести отделочные работы фасадов, внутренних стен и потолков и благоустроить прилегающую территорию.
В 2024 году был открыт новый корпус Пермского авиационного техникума имени А. Д. Швецова на пересечении улиц Екатерининской и Максима Горького, рядом с существующим главным корпусом техникума, который является объектом культурного наследия и подлежит реставрации.