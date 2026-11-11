В Кезском районе Удмуртии волки загрызли пять домашних собак

Пять домашних собак погибли в результате нападений волков в Кезском районе Удмуртии. Активность хищников зафиксировали в селе Александрово, деревне Большой Олып и деревне Сыга 3, сообщил глава района Дмитрий Миронов со ссылкой на службу охотнадзора.