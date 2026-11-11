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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Удмуртия

В Кезском районе Удмуртии волки загрызли пять домашних собак

Нападения зафиксировали в трех населенных пунктах
Пять домашних собак погибли в результате нападений волков в Кезском районе Удмуртии. Активность хищников зафиксировали в селе Александрово, деревне Большой Олып и деревне Сыга 3, сообщил глава района Дмитрий Миронов со ссылкой на службу охотнадзора.

Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

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«Всего зафиксировано пять случаев нападения. К сожалению, во всех этих случаях погибли домашние собаки», — рассказал господин Миронов.
По его словам, ситуация находится на контроле, необходимые меры принимают.