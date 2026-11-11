Чистая прибыль «Уральских авиалиний» сократилась почти в пять раз

В промежуточной бухгалтерской отчетности указано, что по состоянию на 30 сентября 2026 года кредиторская задолженность компании снизилась с 12,4 млрд руб. (показатель на конец декабря 2025 года) до 12,3 млрд руб. Дебиторская задолженность также уменьшилась, составив 20,7 млрд руб. против 23,3 млрд руб. на конец 2025 года. «Основной причиной снижения краткосрочной дебиторской задолженности в первом полугодии 2026 года является сокращение размера показателя авансов, выданных в связи с исполнением поставщиками своих обязательств по поставкам авиационного оборудования и материально – производственных запасов для поддержания летной годности ВС»,— указано в документах.