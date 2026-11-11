Чистая прибыль «Уральских авиалиний» сократилась почти в пять раз
«Уральские авиалинии» по итогам девяти месяцев 2026 года зафиксировали чистую прибыль в размере 4,4 млрд руб. Данный показатель снизился в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам девяти месяцев 2025 года чистая прибыль составляла 22 млрд руб.
Выручка авиакомпании уменьшилась на 9,1% и составила 95,8 млрд руб. против 105,5 млрд руб. годом ранее, а себестоимость продаж сократилась на 4,9%, достигнув 83,1 млрд руб. против 87,4 млрд руб. в 2025 году. Валовая прибыль упала с 18 млрд руб. до 12,7 млрд руб., а прибыль от продаж снизилась с 13 млрд руб. до 8,67 млрд руб.
Прочие доходы компании сократились с 11,9 млрд руб. до 438,2 млн руб., тогда как прочие расходы выросли с 1 млрд руб. до 6,3 млрд руб.
Как объяснили «Ъ-Урал» в пресс-службе авиакомпании, основными факторами, повлиявшими на финансовый результат перевозчика, стали динамика цен на авиатопливо, колебания валютного курса (включая отрицательный эффект курсовой разницы), ужесточение конкуренции, а также вынужденные отмены рейсов, в том числе из-за временных ограничений на использование воздушного пространства — их объявляют, когда в регионах действуют режимы беспилотной или ракетной опасности.
В промежуточной бухгалтерской отчетности указано, что по состоянию на 30 сентября 2026 года кредиторская задолженность компании снизилась с 12,4 млрд руб. (показатель на конец декабря 2025 года) до 12,3 млрд руб. Дебиторская задолженность также уменьшилась, составив 20,7 млрд руб. против 23,3 млрд руб. на конец 2025 года. «Основной причиной снижения краткосрочной дебиторской задолженности в первом полугодии 2026 года является сокращение размера показателя авансов, выданных в связи с исполнением поставщиками своих обязательств по поставкам авиационного оборудования и материально – производственных запасов для поддержания летной годности ВС»,— указано в документах.