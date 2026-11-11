В Омской области построят первую ветроэлектростанцию
На территории Омской области запланировано строительство первой ветроэлектростанции. Ее мощность должна составить до 300 МВт, сообщает областное министерство энергетики и ЖКХ.
По данным министерства, для этих целей планируется использовать около 48 ветроэнергетических установок. «Прежде чем начать работы по строительству ветропарка, необходимо провести мониторинг измерений скорости ветра. Для этого в Таврическом районе установлена метеорологическая мачта высотой 120 м»,— говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что работы по оценке возможностей ветра займут от восьми до 12 месяцев. После этого специалисты приступят к разработке проектной документации и строительству объекта.
О планах по строительству ветряной электростанции впервые стало известно в январе прошлого года. Тогда соответствующий проект прошел отбор ассоциации НП «Совет рынка» среди инициативных идей в сфере возобновляемых источников энергии. Заявка была подана компанией АО «ВетроСПК». На тот момент речь шла о запуске объекта к декабрю 2029 года. Годовой объем производства электроэнергии прогнозировался на уровне около 57,9 тыс. МВт •ч.