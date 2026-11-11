В Омской области построят первую ветроэлектростанцию

О планах по строительству ветряной электростанции впервые стало известно в январе прошлого года. Тогда соответствующий проект прошел отбор ассоциации НП «Совет рынка» среди инициативных идей в сфере возобновляемых источников энергии. Заявка была подана компанией АО «ВетроСПК». На тот момент речь шла о запуске объекта к декабрю 2029 года. Годовой объем производства электроэнергии прогнозировался на уровне около 57,9 тыс. МВт •ч.