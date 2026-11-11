В Казани доля желающих взять рыночную ипотеку на новостройку выросла до 69%
Медианный бюджет на покупку новостройки с рыночной ипотекой составил 10 млн
В Казани и Татарстане доля потенциальных покупателей новостроек, рассматривающих рыночную ипотеку, за год выросла с 48,4% до 69,1%. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекс Недвижимость».
По доле заявок на рыночную ипотеку Казань и Татарстан заняли восьмое место среди десяти изученных регионов.
Медианный бюджет покупки новостройки с рыночной ипотекой в Казани и Татарстане составил 10 млн руб. Это один из самых высоких показателей среди исследованных регионов: больше он оказался только в Москве и Подмосковье — 12 млн руб.